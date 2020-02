LAMON

Ha preso carta e penna e ha deciso di rispondere punto su punto alle critiche mosse dall'opposizione. E così Ornella Noventa sindaco di Lamon ha snocciolato uno dopo l'altro i tanti cantieri conclusi o avviati sull'altopiano.

«Non è che non si faccia niente come sembra a qualcuno - ha spiegato Noventa illustrando i finanziamenti arrivato dalla Regione Veneto per cinque cantieri posta Vaia. Si tratta della regimentazione acque del tornante sopra la Baita, del rifacimento del muro di via Conte e Cesure, dell'intervento a Piei dopo il bivio per Rugna e della messa in sicurezza della strada Moggi-Campigotti. Il primo cittadino ha spiegato che il muro di via Conte ha già il progetto esecutivo e si va all'appalto, per gli altri cantieri ci si avvarrà dell'aiuto del commissario. L'amministrazione ha chiesto al Bim di inserire il rifacimento dei sottoservizi di via Cesure nel piano straordinario degli interventi. La strada Moggi-Campigotti è il bypass Arina-Lamon nel caso di interruzione anche improvvisa della provinciale. Questo intervento assieme agli altri già cantierati da Veneto Strade darà una notevole spinta alla viabilità dell'altopiano.

I PROGETTI IN CANTIERE

«Continuano gli altri cantieri iniziati in autunno e gestiti dal comune: strada di Val Nuvola, tornante di Gorna, Valina-Ciess, e anche quelli gestiti direttamente da Veneto Strade: frana di Palit e cedimenti strada provinciale di Arina. L'amministrazione ha in programma - spiega Noventa di finanziare con fondi del proprio bilancio interventi di sicurezza e di miglioramento dei parchi giochi di via Ferd e di via del Sole, nonché di realizzare una nuova area parco giochi ad Arina». La consigliera Michela Maccagnan si è fatta portavoce delle molte esigenze della sua frazione di Arina tra cui appunto il parco giochi, luogo di aggregazione importante per i bambini. L'Amministrazione chiede impegno e attenzione di tutti per mantenere queste aree decorose (Non gettare rifiuti fuori dai contenitori appositi, raccogliere le deiezioni dei cani, di cui c'è un regolamento comunale, non rovinare i manufatti). Si segnala l'aumento del contributo alla scuola da 5mila euro a 8mila per incrementare l'offerta formativa dei 3 livelli di istruzione (infanzia, primaria e media) riducendo i costi per gite, le uscite, i corsi di nuoto: un vantaggio concreto delle famiglie con figli nelle 3 scuole di Lamon.

Valerio Bertolio

