Lambioi, tutti in vasca: corsi per bimbi e adulti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTABelluno Riprende l'attività della piscina comunale di Belluno: a partire da questo mese sono previste grandi novità. L'intento è quello di andare incontro alle esigenze di tutti, per permettere ai nuotatori esperti come ai più timorosi di trovare l'attività più adatta alle proprie capacità. Prenderanno il via i nuovi corsi per i ragazzi dai 12 ai 19 anni che vogliono continuare il proprio percorso natatorio; anche per gli adulti è stata ampliata l'offerta di corsi e di orari, in modo che sia un nuotatore che vuole allenarsi,...