TERRE ALTE

BELLUNO Lago della Grava e strada silvopastorale Nevegal Valmorel: sono stati avviati gli studi di fattibilità. Anche con una pandemia il piano antispopolamento Ronce 2020 sta andando avanti. A parlarne è proprio l'assessore Biagio Giannone, a cui con fiducia i cittadini dell'associazione Belluno Alpina l'hanno affidato nel 2019. Dopo due anni di lavoro oggi si iniziano a vedere i primi frutti. «Sono stati due anni impegnativi spiega Giannone -: nel 2019 abbiamo gettato le basi per molti progetti e iniziato la costruzione della rete di partner e di contatti. L'ultimo anno purtroppo è stato particolarmente difficile per tutti e questo ha limitato le possibilità di confronto, ma il lavoro della regia di Ronce 2020 non si è mai fermato e abbiamo portato avanti alcuni dei progetti principali, arrivando in alcuni casi anche agli studi di fattibilità». E l'assessore spiega quali sono: «È il caso ad esempio del lago alla Grava, che potrà avere funzioni di protezione civile e turistiche, e della strada silvopastorale tra Nevegal e Valmorel, che oltre ad avere un'importante funzione di sicurezza permette di dare accesso e continuità al territorio di Limana». Il tavolo antispopolamento mira a contrastare l'abbandono delle Prealpi con interventi concreti e con iniziative di sostegno alla popolazione. «Turismo, sport, ambiente, agricoltura, cultura della montagna: aspetti sui quali intervenire con decisione e con urgenza dice l'assessore -. Presto promuoveremo un nuovo confronto con la Provincia, le Unioni Montane coinvolte e i Comuni di Ponte nelle Alpi, Limana e Borgo Valbelluna, con l'obiettivo di arrivare ad un progetto articolato e condiviso. Da parte nostra, ci siamo già attivati con la partecipazione al bando Habitat di Fondazione Cariverona per reperire fondi da destinare al recupero delle ex scuole di Ronce, che dovrà diventare epicentro per i quattro comuni interessati per la gestione delle attività nelle nostre Prealpi». (A.Tr.)

