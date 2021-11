Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Banditi ancora in azione in città. Ad essere presa di mira, poco prima dell'ora di cena di ieri è stata l'abitazione di una famiglia in località Cirvoi. Dall'abitazione i ladri sono fuggiti al volante di una Range Rover, di colore nero. Alla padrona di casa non è rimasto altro da fare che andare dai carabinieri di Belluno a sporgere la denuncia. Toccherà ai carabinieri provare a dare un nome e un volto ai banditi e proprio ai militari...