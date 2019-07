«Ladri arrestati, ora la prevenzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FENOMENOBELLUNO I furti di bici costose ai turisti campeggiatori arrivati in provincia hanno caratterizzato, purtroppo, questa estate. I ladri si sono concentrati sul fenomeno del momento, il cicloturismo. Un campo per loro redditizio, visto che le bici si aggirano su valori anche di 5mila euro. Ma la risposta delle forze dell'ordine è stata pronta, con l'indagine della polizia di Stato del Commissariato di Cortina che in un mese ha smascherato, fermato e arrestato in flagranza di reato i ladri seriali di bici. Ma non basta. Dopo un mese...