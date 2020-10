LADRI IN AZIONE

BELLUNO Il danno è da quantificare con precisione, ma qualunque sia l'amaro in bocca resta. Ignoti hanno rubato alla scuola elementare Rino Sorio di Mussoi. Con il favore del buio hanno raggiunto l'interno e poi sottratto, anche, i soldi lasciati nel distributore automatico delle merendine. Non solo, con l'incursione sono spariti 4 pc portatili, forse gli oggetti più di valore di tutto l'edificio. Un bottino di qualche migliaio di euro circa, viene da pensare da una prima stima approssimativa, ma che comunque lascia attoniti insegnanti e genitori.

Il raid è stato scoperto ieri mattina, dunque non è chiaro quando potrebbe essere avvenuto. L'edificio è rimasto ovviamente chiuso tra venerdì e lunedì. Un lasso di tempo che ha consentito ai malviventi di scegliere un momento qualsiasi prima di lunedì mattina. I ladri sono entrati forzando la porta d'ingresso, si sono mossi nelle stanze cercando gli oggetti con un minimo di valore, hanno puntato agli uffici e alla macchinetta delle merendine con le monete dentro e poi se la sono filata indisturbati. Il danno, facevano sapere ieri i carabinieri, è ancora da quantificare. Ad ogni modo l'episodio oggi apre le incognite sulla necessità di rendere più sicuri gli edifici scolastici, con ingressi a prova di malviventi e segnali di allarme. Nelle scuole, si sa, i computer sono contati e i soldi non sono mai sufficienti ad assicurare manutenzioni e l'acquisto in abbondanza di materiale. Un furto simile, insomma, pesa. Pesa sull'attività degli insegnanti e sui conti perché sarà necessario ricomprarli e aggiustare, se non sostituire, la porta d'ingresso. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine, forse anche avvalendosi di telecamere presenti in zona grazie alle quali si potrebbero ottenere preziose informazioni sui malviventi, sulla loro auto e la direzione di provenienza. L'ultimo tra i furti segnalati dalle forze dell'ordine riguardava, ugualmente, un bersaglio diverso dai soliti appartamenti o villette di privati.

Circa un mese fa ladri avevano puntato l'agenzia di pratiche auto Asia Veneto di via Tomea a Belluno, portando via con sé un bottino da circa 1500 euro ottenuto scassinando la cassaforte. Quella volta erano entrati attraverso le scale d'emergenza, avevano quindi rotto la finestra e si erano calati all'interno dell'immobile. Sul campo avevano lasciato disordine e danni, buste rotte, cassetti svuotati e contenuti ribaltati a casaccio. L'ipotesi della prima ora era che si fosse trattato di qualcuno non del tutto estraneo all'agenzia, una persona che l'ufficio l'aveva già visto per esserci stato almeno una volta e che dunque sapeva come muoversi.

