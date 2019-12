LA VISITA

SEDICO Gli auguri speciali del vescovo Marangoni alla comunità di Landris. Panettone, super regalo e condivisione. Sarà un Natale speciale per gli ospiti della comunità terapeutica di Sedico, visitati nei giorni scorsi da una delegazione importante. Il religioso, infatti, ha fatto visita come da tradizione alla struttura e, con lui, anche le istituzioni locali e il presidente del Lions Club Belluno Antonio Prade. Il sodalizio benefico con il service Progetto Landris da anni aiuta la comunità con donazioni. Proprio nell'ambito di questa collaborazione, ha fatto trovare sotto l'albero un regalo importante: un moderno abbattitore, che consentirà alle cucine della comunità di adempiere ai più moderni requisiti sanitari. La sorpresa è stata consegnata proprio in occasione del festoso incontro al presidente don Cesare Lares e al vice presidente Stefano Ianiro, alla presenza del sindaco di Sedico Stefano Deon, della diretttrice Giulia Galllinari, di monsignor Renato Marangoni, dei volontari dell'Associazione Don Francesco Cassol - Laudato sì, del Consiglio del Movimento Fraternità Landris Onlus e di tanti amici che da sempre prestano il loro aiuto ai molti diversi bisogni della comunità.

Il religioso ha poi dedicato agli ospiti colloqui pastorali e, alla fine, ha benedetto il nuovo scenografico presepe realizzato da alcuni residenti della struttura. Panettone e tanti manicaretti per tutti hanno concluso in festa il pomeriggio.

