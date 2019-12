La villa Liberty data alle fiamme: «Ora dico basta e denuncio tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SFOGOBELLUNO «Adesso basta, io denuncio tutti». Antonio Doglioni è furibondo. È lui, insieme alla sorella, il destinatario dell'ordinanza firmata dal sindaco Jacopo Massaro e datata 9 dicembre. È lui, infatti, il proprietario dell'antica villa Liberty di via Cesa 8, rosa dalle fiamme in due incendi quest'anno e da anni in mano ai balordi che la utilizzano per bivaccare la notte. Dopo il doppio rogo la casa è in pessime condizioni e ora i proprietari sono stati intimati dal primo cittadino a metterla in sicurezza. E con questo non si...