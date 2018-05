La trattiva la fusione delle aziende del Bim

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUNICIPALIZZATEBELLUNO Al momento è solo un'ipotesi nel campo delle possibilità. Ma l'argomento comincia a entrare di prepotenza nell'agenda politica bellunese. E non si tratta di un argomento da poco, perché è in ballo il futuro delle due società pubbliche più importanti del Bellunese. Vale a dire Bim Gsp e Bim Infrastrutture. L'ipotesi è quella di una fusione. Un matrimonio che porterebbe ad un'unica maxi società, in grado di gestire sia il settore idrico (oggi in mano a Gsp) sia la sopravvivenza di Infrastrutture, che tra qualche...