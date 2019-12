CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAFERTAMEL La giornata più lunga dell'Acc inizia 35 minuti prima del turno delle 6. Le torri faro del piazzale sferzano il buio e la leggera nebbia che avvolge lo stabilimento di Villa di Villa. Alle 5.25 davanti allo stabilimento arriva il pullman a due piani. I dipendenti prendono posto in modo ordinato. Nessuno ha voglia di scherzare, del resto non c'è alcun motivo per farlo. Mercoledì è Natale e in ballo, in questa infinita giornata, ci sono 290 posti di lavoro. Dentro il pullman, dopo quattro fermate (a Busche, Feltre, Fonzaso e a...