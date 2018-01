La tradizione continua: a Salce arriva la befana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTABELLUNO Festeggia i dieci lustri ed è più in forma che mai. Torna, puntuale anche quest'anno, la Befana alpina di Salce. L'appuntamento per grandi e bambini è fissato per venerdì 5 gennaio nella piccola e vivace frazione della città. Il format sarà quello di sempre, la magia invariata e sempre apprezzata da bimbi, genitori e nonni ma per l'occasione il gruppo organizzatore ha pensato a qualcosa in più. La cinquantesima edizione dell'amata manifestazione popolare verrà festeggiata con la dovuta importanza: per l'occasione,...