LA TRADIZIONE BELLUNO Vigilia di San Martino degna della tradizione dell'istadèla?

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRADIZIONEBELLUNO Vigilia di San Martino degna della tradizione dell'istadèla? Le previsioni meteo per oggi sembrano confortare gli organizzatori del Consorzio Belluno Centro Storico per la buona riuscita di una giornata ricca di appuntamenti. In piazza dei Martiri dalle 9 alle 19 sono allestiti da ieri gli stand della Mostra mercato dell'arte e dell'artigianato ligneo Legno e dintorni, mentre, sempre oggi dalle 10.30 alle 17.30, la ludoteca itinerante ll Soffione proporrà giochi tradizionali in legno per la gioia di bambini e genitori....