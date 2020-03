LA TESTIMONIANZA

FELTRE «Dobbiamo ringraziare i feltrini che hanno raccolto l'appello di restare a casa. È di grande aiuto anche per noi che guidiamo le ambulanze. Non ci sono più incidenti stradali, incidenti nel bosco o interventi sul territorio. La gente sta a casa e questo ci aiuta moltissimo perché cosi riusciamo a concentrarci meglio con i casi di Covid». A parlare è uno dei 12 operatori del 118 che guida le ambulanze al Santa Maria del Prato. «Io resto a casa» è diventato un po' il mantra di chi rispetta il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per chi in questi giorni affronta la quotidianità della pandemia da Covid-19 è molto di più, è un aiuto concreto perché significa la possibilità di concentrarsi sull'emergenza.

«L'ospedale si è svuotato, è stato riorganizzato - racconta l'operatore del 118 del Santa Maria del Prato - il Pronto soccorso è deserto, una cosa mai vista in questi anni. Una grande fortuna per gli operatori sanitari che cosi possono impegnarsi nella battaglia al Coronavirus».

Come è cambiato il vostro lavoro in quest'ultimo mese?

«Si è un po' complicato. Nessuno aveva mai vissuto una pandemia quindi non c'era uno storico che ti poteva aiutare, nessuna esperienza da prendere a esempio. Molte cose le abbiamo imparate sul campo, affrontando ogni giorno casi che ti insegnavano cosa migliorare. Abbiamo dovuto riorganizzare i mezzi. Rivederli in funzione Covid».

Intervenendo quindi sui singoli mezzi?

«Abbiamo creato un'ambulanza dedicata solo a questi casi, attrezzata con i dispositivi di protezione che servono per tutelare i pazienti ma anche noi e gli infermieri. Ogni volta rivestiamo l'interno con teli protettivi, diventa come una serra, fa un po' impressione».

E per quanto riguarda voi operatori?

«Noi stessi dobbiamo indossare tute, mascherine, occhiali protettivi, calzari, guanti, tutto ciò che serve a proteggerci. Guidare in quelle condizioni non è proprio semplicissimo né lo è occuparci dei pazienti».

E le reazioni di chi vi vede così cambiati?

«Quando ci vedono ti guardano male, ti sembra di avere delle colpe ma in fondo lo fai per proteggere gli altri, oltre che te stesso. E ogni volta che si rientra, buttiamo via tutto, sanifichiamo l'ambulanza di nuovo e la riprepariamo per un altro viaggio. Se avessimo l'attività normale del pronto soccorso non ce la faremmo mai!».

E com'è il rapporto con i pazienti quando andate a casa a prenderli?

«Ti guardano con paura anche perché capiscono la situazione e si spaventano. Sanno che da lì in poi saranno soli, che nessun famigliare potrà dare loro sostegno perché i pazienti Covid sono isolati da tutto. Poi dobbiamo avvolgerli in teli appositi, dare anche a loro mascherina, occhiali e i vari dispositivi. Non è facile per nessuno».

E poi c'è chi lavora in prima linea dentro gli ospedali.

«Io ho tanta ammirazione per gli infermieri, sono loro in prima linea, i primi ad avere un contatto diretto con i pazienti. A volte veniamo chiamati per casi sospetti, perché cosi il paziente riferisce al 118, poi invece quando siamo sul posto la realtà è tutta diversa e i sintomi sono evidenti. E gli infermieri sono là».

Il rientro a casa dopo un giorno di lavoro non è facile.

«Io mi sono auto-isolato per non mettere in pericolo la mia famiglia. La gente sa che lavoro faccio e tutti mi guardano male, è un po' antipatico, ma li capisco benissimo».

Il clima all'interno dell'ospedale?

«Diciamo che la paura rende più complicato tutto. Nessuno ci ha mai fatto mancare mascherine, tute e tutto quello che ci serve per proteggere noi e chi sta a contatto con noi. Siamo sempre pronti a partire e sai che i viaggi non saranno mai semplici. Ormai si lavora solo con i casi di Covid-19. Tutti si aspettano un picco nei prossimi giorni. Noi siamo pronti. La nostra fortuna è aver dismesso il vecchio Pronto soccorso da poco, è diventato subito l'area pre-Covid per la gestione del triage evitando il contatto diretto con il resto dell'ospedale. Questo ci ha permesso di non dover usare finora le tende esterne della Protezione civile».

