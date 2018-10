CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZABELLUNO «Mia mamma è entrata al pronto soccorso e non ne è più uscita: non può e non deve succedere e io sono stato testimone di questa presunta negligenza». È arrabbiatissimo, ma allo stesso tempo molto provato, Carlo Saviane, il figlio della 83enne deceduta al San Martino mercoledì 26 settembre. Ieri pomeriggio, a distanza di una settimana dalla sua morte, nella cappella del cimitero di Prade, si sono svolti i funerali di Laura Pippan, che abitava in via San Lorenzo, 7. È mancata improvvisamente», scrivono i...