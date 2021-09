Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE SCOSSEBELLUNO La terra è tornata a tremare. L'ha fatto ancora anche ieri pomeriggio, alle 16.20 con altri momenti di assestamento. L'epicentro è stato ancora una volta in provincia di Treviso, a 5 chilometri a nordest di Valdobbiadene ma la scossa, di magnitudo 3.6 con profondità 11 chilometri, si è sentita bene anche a Segusino, a Miane e nel Bellunese in particolar modo nel Feltrino e in Valbelluna. Così per l'ottava volta in due...