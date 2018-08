CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TENDENZABELLUNO L'ultima attività ha chiuso pochi giorni fa. Era una caffetteria, sulla porta d'ingresso si può ancora leggere il cartello di saluti scritto dalla titolare per i suoi affezionati clienti. Il punto è che a Baldenich non ci si fa quasi più caso. Sono diverse le attività, anche storiche, che hanno abbassato le serrande negli ultimi mesi. Prima del bar c'è stato lo storico negozio di frutta e verdura, gestito per 41 anni da due donne e chiuso a fine giugno. Prima ancora un'edicola. LE NUOVE ATTIVITÀDi contro, pare,...