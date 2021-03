LA TENDENZA

BELLUNO Al parrucchiere, non si rinuncia. Appuntamento il lunedì, se non si trova posto va bene anche il martedì, perché la settimana lavorativa, anche da smart working, esige ordine e cura. La pandemia cambia le abitudini dei bellunesi, ma non smorza il piacere della puntatina al proprio salone di fiducia. E così c'è chi, in totale contro tendenza, decide di ampliare la settimana lavorativa, rinunciare al giorno di chiusura e assicurare il servizio anche il lunedì. È il caso di Francesco Guido, titolare dell'omonimo negozio di via Roma. L'attività, aperta a giugno del 2020, sta andando a gonfie vele, in meno di un anno il parrucchiere, noto in provincia per lo storico negozio in centro storico a Feltre, si è creato il suo zoccolo di clienti. «Nonostante le limitazioni causate dalla pandemia stiamo lavorando molto bene spiega -, prestiamo molte attenzioni e l'igiene è al massimo. Ho notato come le donne, nonostante si esca di meno, non rinuncino al parrucchiere, anche solo per la piega. Vogliono essere a posto e in ordine per la settimana lavorativa, anche se le riunioni sono online. È un modo anche questo per sentirsi meglio e farsi una coccola in questo momento così difficile». Prima del Covid gli appuntamenti venivano richiesti sopratutto il venerdì e il sabato, ora il lunedì e il martedì. La pandemia ha modificato le abitudini. Da qui l'idea di tenere aperto il negozio anche il lunedì, quando la gran parte dei saloni è chiusa, con orario continuato dalle 10 alle 15. «Vogliamo assicurare un servizio completo, anche sacrificando il giorno di chiusura spiega il titolare -. Penso che in questo momento sia fondamentale non scoraggiarsi, andare avanti e essere propositivi. Le persone oggi più di prima cercano la qualità, perché fa sentire bene». (A.Tr.)

