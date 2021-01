VIABILITÀ

BELLUNO Dopo via Miari e dopo Borgo Pra, anche a Sopracroda il terreno cede. La strada di accesso alla frazione resterà a senso unico alternato fino a quando l'Unione Montana non interverrà per mettere in sicurezza la scarpata. Il cedimento si è verificato nel rettilineo che porta al centro abitato, quello dopo le prime due curve salendo, e ha causato un abbassamento della sede stradale che oggi, per questioni di sicurezza, non è più percorribile. «Il problema in quel punto esisteva già da tempo, la scorsa estate avevamo appianato con l'asfalto ma oggi il tutto si è aggravato spiega l'assessore alle manutenzioni e ai lavori pubblici, Biagio Giannone -. Con l'ultimo evento meteo di dicembre è proprio franato del materiale».

«INTERVENTO DA POCO»

L'acqua ha eroso il terreno sotto la strada, fango, sassi e terra si sono staccati creando un vuoto che ha fatto abbassare la carreggiata. Si tratta di ricostruire, coprire e rifare l'asfalto e sperare non accada più. Un cantiere da poco più di 10 mila euro ma che non potrà partire prima della fine dell'inverno. Come per altri lavori, si dovrà attendere la bella stagione.

E di interventi, Sopracroda, ne sta attendendo diversi. Giannone stila la lista e la commenta soddisfatto. «Sono diversi i cantieri, già appaltati, che potrebbero partire non appena le condizioni meteo lo permetteranno spiega -. Parlo, per esempio, della sostituzione di un tratto di guard rail all'altezza della curva più ampia, della sistemazione idraulica del piazzale che si allagava ad ogni pioggia e del taglio di diverse piante che, con le ultime nevicate, hanno dimostrato di essere precarie. Tanti lavori di sistemazione che si potranno vedere a primavera. L'importo complessivo è di circa 30 mila euro».

VIA MIARI E BORGO PRA

A primavera partiranno anche la messa in sicurezza delle frane di Borgo Pra e di via Miari, due lavori che attendono una soluzione da anni così come la sistemazione della regimazione acque in località Vignole. Su questo fronte il Comune si è mosso di recente, con l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo - esecutivo all'ingegner Stefano Riccobono, il professionista che già aveva redatto lo studio di prefattibililtà dell'opera. A Vignole da anni gli scantinati e i garage di una palazzina e i terreni di un privato si allagano in occasione di piogge abbondanti, l'intervento risolverà una volta per tutte il problema per buona pace dei residenti.

A.Tr.

