La storia delle scuole Gabelli raccontata al Seminario

LA MOSTRABELLUNO Gabelli e Seminario Gregoriano. Insieme. Che c'azzecca? Sembrerebbe niente, in realtà i due poli sono legati. Non solo perché hanno rappresentato per la città (e continuano a farlo) due poli del sapere, della cultura e della formazione, ma anche perché il prossimo fine settimana il Seminario ospiterà le Gabelli. Proprio così: i chiostri di via San Pietro e Piazza Santa Maria dei Battuti proporranno la mostra La scuola più bella d'Italia, curata dall'associazione Cittadini per il recupero della Gabelli. Quaranta pannelli...