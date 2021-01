LA STORIA

CORTINA A Cortina si avvicina l'apertura dei Mondiali di sci alpino, mentre si ricordano i 65 anni trascorsi dai VII Giochi olimpici invernali 1956. Tutto ciò nella prospettiva delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, già alle porte. La continuità nell'organizzazione sportiva, di eventi ad altissimo livello, è una delle particolarità di Cortina, da oltre cent'anni. Per questo, mentre si celebra il passato si progetta il futuro. Il 26 gennaio 1956 il pattinatore Guido Caroli accese il tripode, sistemato allo stadio Olimpico del ghiaccio, ancora oggi simbolo di quell'evento, mentre si lavora per adattarlo ad accogliere il torneo olimpico di curling, fra cinque anni. La pista olimpica di bob di Ronco oggi porta il nome di Eugenio Monti, che allora conquistò la medaglia d'argento, dietro all'altra equipaggio italiano, con Dalla Costa e Conti, piloti dell'Aeronautica. Anche quella pista dovrà essere interamente rifatta, per le gare di bob, skeleton e slittino: cinque anni paiono lunghi, ma non lo sono, per tutte le fasi di progettazione, autorizzazioni ed esecuzione dei lavori. Nel 1956, per la prima volta, fu una donna, la sciatrice Giuliana Chenal Minuzzo, a pronunciare il giuramento degli atleti.

LA RICOSTRUZIONE

Quei Giochi furono i primi in Italia, assegnati a una nazione in ripresa, dopo le devastazioni del secondo conflitto mondiale; quattro anni dopo arrivarono le Olimpiadi estive di Roma, a confermare l'interesse internazionale per la penisola. Per il governo nazionale si occupò di Cortina il giovane sottosegretario Giulio Andreotti, che iniziò così un legame con la conca che si mantenne per decenni. I Giochi di Cortina furono i primi ad arrivare nelle case, sugli schermi della televisione; è un aspetto che fa pensare, alla vigilia della disputa dei Mondiali di sci alpino a porte chiuse, che si affidano agli schermi televisivi, per raggiungere 500 milioni di persone.

IL VETERANO

Nel 1956, fra i giovani atleti con la divisa della nazionale italiana, c'erano alcuni ragazzi di Cortina. Uno di loro è Carlo Calzà, classe 1931, che gareggiò sulla superficie ghiacciata del lago di Misurina, nelle gare più lunghe di pattinaggio di velocità: «Ero nella Sportivi ghiaccio Cortina, appena dopo la seconda guerra mondiale, e i dirigenti chiesero ad alcuni di noi ragazzi di dedicarci alla velocità, non all'hockey, perché volevano ricordare Romano Apollonio, atleta di spicco di questa disciplina, che era morto poco tempo prima. Così iniziai, a 21 anni, a gareggiare anch'io: andavo bene, entrai nella squadra nazionale, superai la selezione e mi convocarono per le Olimpiadi del 1956, che si disputarono sul lago di Misurina», ricorda Calzà. Di allora ricorda bene il clima che si viveva in paese, l'euforia per un evento di quella portata, mentre non ha un buon ricordo delle gare: «Ricordo la sfilata in centro a Cortina, con tutte le squadre di atleti: è stato bellissimo, molto emozionante. Oggi siamo abituati alla televisione, che ci mostra tutto, ovunque. Allora fu una cosa straordinaria, per noi che c'eravamo. Invece la gara non fu molto bella, perché faceva davvero tanto freddo e quando gareggiai io trovai il ghiaccio molto rovinato».Marco Dibona

