Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIABELLUNO Spegne cento candeline, oggi, Angela Iurlaro. Li compie in salute e circondata dall'affetto dei suoi cari. La donna, nata a Bernalda in provincia di Matera in Basilicata è arrivata a Belluno alla fine degli anni 90 avvicinandosi così alla figlia Giovanna che ha sposato il marito Carlo, un bellunese. Angela Urlaro, classe 1921, quindi una ragazza che conobbe la guerra, anche se «non ho mai patito la fame» nella sua vita ha...