CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIABELLUNO Dietro i manager e i commerciali di Facebook c'è una bellunese. Desirée Pasa, di Sospirolo, è tra i formatori della maxi azienda americana fondata da Mark Zuckeberg. Nata in Sudafrica, vissuta in Arabia Saudita e infine approdata a Belluno all'età di otto anni, Desirée ha 36 anni ma è come se avesse già vissuto cinque vite. Oggi vive a Singapore, felice approdo dopo un'esperienza a Dublino. Ha dalla sua un curriculum invidiabile, una scalata velocissima che nel giro di due anni l'ha portata dal ruolo di segretaria...