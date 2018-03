LA SORPRESA BELLUNO Hanno forzato la finestra, le porte degli uffici e devastato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SORPRESABELLUNO Hanno forzato la finestra, le porte degli uffici e devastato le macchinette delle merendine. Furto con scasso al Calvi di Mier. L'Istituto torna nel mirino dei ladri, intrufolatisi per l'ennesima volta al suo interno nella notte tra giovedì e venerdì. Un raid studiato bene, da cui i ladri hanno portato a casa un bottino di 700 euro in monete e due computer in uso alla direzione. I danni, quelli, ammontano a 7 mila euro. Ma all'indomani della scoperta quello che brucia di più è il sospetto.LA DIRIGENTE«Purtroppo, e temo...