LA SOLIDARIETÀBELLUNO Una passerella di abiti ammiccanti, buoni per la ragazzina che cerca il capo spalla curioso come per la over settanta a caccia di un accessorio d'altri tempi. Torna, dal giovedì 7 a domenica 17 novembre, il mercatino vintage. Ad organizzare è il club Innerwheel di Belluno, presieduto da Laura De Bona Bampo, che ha già deciso a chi andranno le offerte raccolte. «Daremo sostegno al Centro diurno di salute mentale dell'ospedale San Martino, una struttura che promuove e coordina progetti di tipo riabilitativo e...