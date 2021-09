Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SOLIDARIETÀBELLUNO Niente più barelle per il trasporto di bambini. Nell'unità di Pediatria dell'ospedale San Martino si va in auto da un reparto all'altro, magari per entrare in sala operatoria. Alla guida, della piccola Fiat 500 o del fuoristrada Gaucio Peg Perego, ci saranno gli stessi bambini. Le macchinine elettriche sono state donate da un gruppo di motociclisti bellunesi capaci di unire la passione per le Harley Davidson alla...