LA SICUREZZABELLUNO «Il lupo non attacca l'uomo», dice chiaramente il tenente Michele Ravaglioli, vice comandante del gruppo dei carabinieri forestali di Belluno. Ma mette in guardia, l'uomo non attacchi il lupo cercando di farsi giustizia da sé: «Anche solo rincorrerlo senza motivo, sottoporlo a stress, configura il reato di maltrattamento di animale», dice il tenente, che è alla guida del Nipaaf provinciale, dall'aprile 2020, ovvero...