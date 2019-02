La sfida per il turismo in un biglietto da visita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PRESENTAZIONEBELLUNO La grande bellezza. Al quadrato. Il fascino liquido e languido di Venezia, moltiplicato a quello solido e granitico delle montagne rosa. Tutto in un unico pacchetto: il nuovo marchio Dolomiti, il biglietto da visita per promuovere la provincia di Belluno sulle grandi vetrine planetarie. A cominciare dalla Bit di Milano. Il brand, difatti, ha ricevuto ieri il suo battesimo di fuoco: è stato presentato ieri in pompa magna alla Borsa Italiana del Turismo. E ha suscitato già le prime emozioni. Una carta vincente anche in...