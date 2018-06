CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDABELLUNO Quattordici aziende bellunesi per diciotto concorrenti. Tutte e tutti pronti a mettersi in gioco con la modalità di speed date, strumento per entrare in contatto. Magari solo a livello empatico o di intuizione, al di là dello stretto curriculum. Randstad, secondo operatore mondiale nei servizi per le risorse umane, ha organizzato colloqui, approfonditi ma informali, fra candidati e imprese del territorio, davanti a un caffè o a una bevanda rinfrescante. Mercoledì mattina, per due ore, il locale La Locanda di Feltre ha...