LA SFIDABELLUNO La Regione padrona del vapore. Anzi, dell'idroelettrico. Passa per questa strada l'autonomia del Veneto. E passa per questa strada anche l'autonomia del Bellunese. Inevitabile. Perché avere in mano gli impianti di produzione dell'elettricità significa in un colpo solo riempire il portafogli e svuotare le file di chi mette gli occhi sulla risorsa idrica della montagna. Non sarebbe proprio l'autonomia di Trento e Bolzano, ma contare su qualche decina di milioni di euro in più garantirebbe spazi di manovra decisamente più...