LA SFIDA BELLUNO Dopo Ciroc, arrivano gli altri. Anzi, le altre. Perché

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDABELLUNO Dopo Ciroc, arrivano gli altri. Anzi, le altre. Perché tutte le borgate alte della Sinistra Piave di Belluno avranno una scritta di benvenuto. Medil, Ronce, Tassei, Piandelmonte e Valdart. Nomi scritti a lettere cubitali, esattamente come la scritta di Ciroc che è stata posizionata qualche settimana fa. Opera di Belluno Alpina e della buona volontà dei residenti, che non hanno mai abbandonato l'idea di valorizzare il loro territorio. E adesso provano a invertire la rotta dello spopolamento anche con piccole azioni come...