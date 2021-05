Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SENTENZABELLUNO Ma quali no vax? Al Tribunale di Belluno proseguono le assoluzioni dei genitori che erano finiti nella maxi inchiesta aperta dal procuratore Paolo Luca per colpire i cosiddetti furbetti. Coloro, cioè, che non avevano fatto vaccinare i propri figli. I carabinieri del Nas di Treviso erano partiti dall'Istituto comprensivo di Trichiana per poi espandersi in tutti gli asili e le scuole primarie della provincia. Incrociando i...