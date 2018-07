CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZABELLUNO Erano vere, d'interesse pubblico e continenti. Per il giudice del Tribunale di Belluno, Ruben D'Addio, non c'è stata diffamazione nelle critiche esplose a livello mediatico contro la gestione Bim di Franco Roccon, già presidente dal 2005 al 2011. Roccon aveva chiamato in causa l'Italia dei Valori, nella persona del commissario provinciale Cristina Muratore, il sindaco della Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin e l'associazione Acqua Bene comune nella persona del rappresentante,...