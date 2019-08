CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SELEZIONEBELLUNO Dopo la chiusura estiva, oggi riapriranno le iscrizioni per i due percorsi formativi per ricevere l'attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, a valenza nazionale, che il Circolo Cultura e Stampa Bellunese quest'anno promuove a Feltre e Pieve di Cadore. L'Oss è in grado di agire in autonomia nell'assistenza di base, come l'aiuto ai pazienti totalmente o parzialmente dipendenti nelle attività di vita quotidiane. Il suo compito è quello di svolgere attività che aiutino le persone a soddisfare i...