LA SEDUTABELLUNO L'equilibrio c'è. I conti sono a posto e i piani per i prossimi anni della Provincia sono chiari. Ma per qualcuno non basta: serve una provocazione forte. E qualcuno la provocazione l'ha lanciata. Direzione Venezia. Il consiglio provinciale di ieri ha registrato qualche malumore per il Dup, il documento unico di programmazione. Perché è vero che Palazzo Piloni sta uscendo dal mare in tempesta degli ultimi anni: sta ricominciando a programmare e a rinforzare le squadre del personale con nuove assunzioni; e poi sta...