CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SECONDA PROVABELLUNO «Tradurre è sempre un'operazione complessa, in generale», parola di Simone Zanella, tra i primi ad uscire dal liceo Tiziano, ieri mattina, dopo aver concluso in quasi 6 ore la seconda prova. La tanto attesa seconda prova, soprattutto al liceo, che proponeva una formula nuova con la traccia ufficiale della prova di latino e greco. Con la riforma della maturità la prova era infatti mista: una versione di latino da tradurre e una versione di greco tradotta corredata di domande. Per il latino è stato scelto Tacito con...