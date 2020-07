CRISI IN CLASSE

BELLUNO Il conto, seppur a spanne, è presto fatto. E alla Cisl Scuola è bastato consultare le informazioni che l'Ufficio scolastico provinciale ha pubblicato dopo i trasferimenti degli insegnanti, per arrivare a una cifra che, se si discosta dalla realtà, lo fa per difetto: 600. A settembre, all'avvio delle lezioni, nei diversi ordini di scuola mancheranno appunto 600 insegnanti. Due i modi con cui è possibile coprire le cattedre vuote: l'immissione in ruolo e le supplenze. A delineare il quadro con cui la scuola bellunese si presenta a poco più di un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico, è Lorella Benvegnù, responsabile della Cisl Scuola.

Che fa subito una premessa: «Lo ricordo, nel caso al ministero non lo sapessero: la data di inizio dell'anno è il primo settembre e nei quindici giorni prima dell'avvio delle lezioni si imposta l'intero lavoro dei mesi successivi». Osservazione che bisogna tenere presente perché da qui a settembre sono tante le tessere che devono ancora andare al loro posto. «Per le immissioni in ruolo sono esaurite molte classi di concorso, le graduatorie di concorso e le Gae (Graduatorie a esaurimento) dice la sindacalista Cisl e per il prossimo anno tutti i posti di sostegno saranno senza un titolare. Questo è un problema strutturale, cioè di una cattiva programmazione a livello centrale dei concorsi. A tutto ciò quest'anno si aggiunge il ritardo nell'espletamento dei concorsi annunciati.

Benvegnù approfitta per una precisazione: «È stato detto che i sindacati vorrebbero sanatorie; ma non è così. Avremmo voluto una procedura per le assunzioni più snella, non più facile. Anche in considerazione che in cattedra, dal prossimo, ci saranno, sempre come precarie, le stesse persone in servizio a giugno. Avere e garantire una certa stabilizzazione sarebbe stato un bene per il sistema. Si tratta di un tira e molla che va avanti da febbraio e ora siamo arrivati ad avere questa procedura straordinaria il cui bando sarà aperto fino al 10 agosto e sarà svolto il prossimo anno. Il risultato? Avremo un altro anno di confusione con 200mila posti assegnati ai precari per un sistema che ne chiede meno di 1 milione». Ma se non fossero sufficienti i nodi già esistenti, sul piatto ve n'è un altro: «Si sono aperte le nuove graduatorie provinciali. È una procedura tutta nuova, con nuove modalità di chiamata, con gli insegnanti precari, anche chi è in graduatoria da anni e che è conosciuto dal sistema, che sono costretti ad inserire di nuovo da zero i propri titoli. La beffa è che il ministero dà tempo per queste operazioni sino al 6 agosto. Il motivo? Il ministero è in ritardo. Ed in piena estate, magari con la gente che non è a casa, chiede una procedura e modalità che difficilmente permetteranno alle graduatorie di esser disponibili per la fine di agosto».

C'è poi il tema delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni; il termine per la presentazione scade il 24 luglio: «Ma l'amministrazione si dà tempo fino al 20 settembre per pubblicarle. A questo punto l'anno comincerà con persone che poi cambieranno sede. Perché, con questi tempi burocratici, vuol dire che un insegnante farà tutta l'attività sino al 20 settembre in una scuola per poi essere assegnato o utilizzato in un'altra». La lista delle fragilità con cui la scuola bellunese affronterà il prossimo anno scolastico prosegue con la carenza di dirigenti scolastici: 19 le presidenze, cioè la metà di quelle esistenti, che saranno affidate alle reggenze; un numero altrettanto importante di scuole prive di un dsga (dirigente servizi generali ed amministrativi) di ruolo, senza che in questo caso, a differenza di quanto accade per i presidi, vi sia l'obbligo di accettare una scuola in reggenza; e la mancanza, fra il personale Ata (Assistenti tecnici amministrativi) di ogni tipo di figura: sia di assistenti amministrativi sia di collaboratori scolastici.

