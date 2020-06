LA SCUOLA

BELLUNO Sono 1500 circa gli studenti bellunesi che stanno facendo il conto alla rovescia per l'esame di maturità (compresi i candidati esterni che ce l'avranno a settembre). Una prova unica, che condensa tutte quelle degli anni precedenti: scritto e orale in un'ora sola. Si parte domani.

L'EMERGENZA

Tutta colpa delle disposizioni derivanti dal Covid 19, che prima ha modificato il mondo scolastico con la didattica a distanza e che, ora, ha costretto a ripensare anche lo svolgimento dell'esame di maturità. Michele Sardo,il dirigente del nucleo di supporto degli esami di stato per la provincia di Belluno, non ha dubbi: «Anno straordinario, maturità straordinaria», commenta l'ex preside dell'istituto Catullo, ora uomo di riferimento di tutte le commissioni. «I docenti sono tutti impegnati nelle commissioni interne che sono 42 in provincia. La novità è che la maturità sta tutta in una prova, quest'anno. Grosso modo ogni maturando avrà a disposizione un'ora scarsa per avere un colloquio interdisplinare che toccherà molte materie. La Commissione spiega Sardo avrà il compito di verificare la preparazione del candidato e proporre stimoli di discussione». La valutazione complessiva terrà conto del consiglio di classe, della prova d'esame e ci sarà la possibilità di assegnare 5 punti di bonus».

I PERCORSI

Gli studenti che rientreranno a scuola dopo il lockdown troveranno ambienti diversi, e percorsi da seguire. Al liceo Renier è già tutto predisposto: ci sono frecce che indicano le aule con le diverse commissioni. Si entra dall'accesso nord e si esce dal varco ad est, per evitare di incrociarsi. Quando lo studente entrerà, dovrà igienizzarsi le mani con prodotti detergenti e disinfettanti a spese del Renier, a disposizione di tutti i locali, indossare esclusivamente la mascherina chirurgica, 1500 sono arrivate da Regione o Ministero, mentre 500 le ha acquistate l'istituto: verranno consegnate ai maturandi. In aula ogni studente avrà un posto prestabilito mentre i sei commissari e il presidente siederanno in banchi distanti tra loro almeno un metro. Anche al liceo Lollino l'aula magna è già predisposta ad accogliere la commissione d'esame che si occuperà anche del liceo Tiziano. Don Giuseppe Bratti, preside del Lollino mostra i dispositivi e il distanziamento dei banchi. Un'aula accogliente in cui lo studente potrà misurarsi con i suoi professori. I maturandi entreranno dall'ingresso del seminario ed usciranno da quello della scuola. Saranno a disposizione un maxi schermo, dal momento che non si può usare la carta e il collegamento wifi, qualora dovesse rendersi necessario. «Quest'anno abbiamo 13 studenti che affronteranno l'esame spiega il preside Bratti -. In queste settimane sono state fatte varie simulazioni on line. Questo primo tentativo di didattica a distanza si è rivelato, per i nostri ragazzi, un vero atto di maturità e siamo contenti di come si siano comportati». All'Iti Segato sono quasi 150 gli studenti che daranno prova della maturità insieme ai ragazzi dell'istituto Da Vinci. La vicepreside Giuliana Caneve mostra i percorsi prestabiliti, con tanto di frecce colorate che conducono alle diverse commissioni. Ogni aula ha una linea rossa, entro la quale potrà muoversi il maturando, che potrà utilizzare una lavagna Lim, che di volta in volta verrà igienizzata. Due le postazioni per gli eventuali accompagnatori. Ogni aula sarà supervisionata da un collaboratore scolastico e da un tecnico informatico. «I ragazzi entreranno dall'ingresso di via Psaro spiega la vicepreside Caneve e poi usciranno dalla porta che dà su piazza Piloni. L'appello un quarto d'ora prima dell'inizio dell'esame, per espletare tutte le disposizioni previste, igienizzarsi, cambiare mascherina e recarsi verso l'aula».

Federica Fant

