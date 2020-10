LA SCUOLA

BELLUNO Oggi ragazzi e ragazze delle scuole superiori della provincia di Belluno saranno regolarmente in classe. E mentre nelle aule seguiranno regolarmente le lezioni in calendario, i loro dirigenti scolastici saranno invece in Prefettura, convocati d'urgenza per una riunione del Comitato ordine e sicurezza. Lezioni regolari, dunque, nonostante ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbia annunciato la promulgazione di un nuovo Decreto, in vigore dalla scorsa mezzanotte, che prevede che il 75% delle attività didattiche venga attraverso la didattica a distanza. Ma la decisione di essere comunque a scuola non assume il profilo di una rivolta dei presidi bellunesi. È piuttosto una posizione non solo condivisa, ma per giungere alla quale si sono confrontati anche con gli uffici a loro superiori. Cioè Ufficio scolastico provinciale e regionale.

ORE FEBBRILI

La cronaca, dunque. Cronaca di ore febbrili di una domenica come ormai ce ne sono tante. L'annuncio dell'uscita del Dpcm prima, la conferenza stampa del presidente del Consiglio trasmessa in diretta dalle televisioni nazionali alle 13,30 e la comunicazione circa le decisioni sulla scuola. A quel punto, dopo aver studiato il dpcm, i dirigenti delle scuole superiori della provincia si sono messi in contatto fra di loro e hanno iniziato a ragionare. È sì vero che il decreto è già in vigore, ma c'è un passaggio importante. Lì dove si stabilisce che per attivare la didattica a distanza devono esserci condizioni di particolare rischio. Ecco perché nel tardo pomeriggio sulle home page dei diversi istituti è comparsa una comunicazione più o meno identica. Questa, per esempio, quella del liceo classico e scientifico Galilei-Tiziano nella quale il preside Andrea Pozzobon, facendo riferimento al decreto, ha scritto: Ai sensi dell'art. 1, comma 9, è confermata la didattica in presenza fino a comunicazione al Ministero dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali'. È questa la stessa dicitura che già compariva nel decreto in cui, la settimana scorsa, veniva data indicazione di cominciare la scuola alle 9. Insomma: un decreto prescrittivo sì, ma quando si verifichino condizioni critiche e di rischio. Ed al momento, in provincia di Belluno, nessuna autorità ha dichiarato tale condizione.

LA SCELTA

Ecco perché oggi le scuole riapriranno nelle stesse condizioni in cui avevano chiuso sabato. In presenza al 100% lì dove non c'erano classi a casa; o con presenza parziale, come accade per esempio sempre al Galilei di Belluno con sei classi che alternandosi con altri due gruppi, rimangono a casa per una settimana a testa; o come, proprio da oggi, sempre a rotazione, accadrà alle classi dell'istituto agrario Della Lucia di Feltre. Nelle scuole, fra gli stessi dirigenti e fra questi ultimi e i loro collaboratori, è già in atto anche un altro tipo di confronto. Come applicare il decreto lì dove parla del 75% delle attività? Attività dell'intera scuola o di una classe? A rotazione settimanale o con un diverso tipo di scansione? Ma oggi, si diceva, è anche il giorno in cui la Prefettura ha convocato per le 11 il Comitato ordine e sicurezza. Una convocazione d'urgenza arrivata qualche giorno fa e che, per esempio, ha fatto slittare anche l'incontro che Dolomitibus aveva fissato con le scuole del capoluogo per cercare di calibrare, ove necessario, il servizio di trasporto a vantaggio degli studenti. All'ordine del giorno dell'incontro di oggi a Palazzo dei Rettori vi è proprio la situazione delle scuole e come affrontare alcuni nodi critici. Dalla presenza al tavolo di Dolomitibs, per esempio, si evince che si parlerà naturalmente anche di trasporti.

Giovanni Santin

