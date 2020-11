FELTRE

Novità viabilistiche in cittadella: salita Pellegrino da Comirano diventa un percorso d'esodo per quei veicoli che in transito su via Luzzo non potranno accedere all'interno della zona a traffico limitato e che quindi devono fare dietrofront e tornare verso il Borgo.

LA PREMESSA

Negli scorsi anni l'amministrazione comunale di Feltre aveva approvato il piano generale del traffico urbano che ha riorganizzato la viabilità del centro cittadino. Tra le modifiche più importanti la chiusura di via XXXI ottobre e Largo Castaldi e l'istituzione della zona a traffico limitato nel centro storico. Ora un nuovo passo. Come si legge nell'ordinanza emessa dalla polizia locale in questo fine settimana infatti, è necessario regolamentare la circolazione stradale in ragione della salvaguardia della sicurezza pubblica, garantendo nel contempo fluidità veicolare e pedonale nel rispetto di tutte le necessità che la circolazione in un centro cittadino richiede, prevedendo la collocazione della relativa segnaletica stradale su strade ed aree pubbliche aperte alla circolazione stradale presenti sul territorio comunale, in particolare la regolamentazione in salita Pellegrino da Comirano. Nel piano generale del traffico urbano approvato ormai oltre due anni fa venne individuato il centro storico quale zona Ztl con la realizzazione di varchi d'accesso di cui uno su via Luzzo, in prossimità di Port'Oria. L'amministrazione ha quindi dovuto individuare un percorso di uscita per quei veicoli che in transito su via Luzzo non potranno accedere all'interno della cittadella; e la strada individuata è stata proprio quella di salita Pellegrino da Comirano.

L'ORDINANZA

In questo contesto è stata emanata un'ordinanza che regolamenta il flusso in quell'area della città. Ecco quindi che è stato istituito un divieto di sosta su ambo i lati lungo tutta la via segnalato con un cartello all'inizio della via entrando da via Luzzo ed un altro posizionato appena dopo l'intersezione con la via d'accesso al palaghiaccio salendo da via Marescalchi; è poi istituito un senso unico da via Luzzo verso via Marescalchi nel tratto compreso dall'intersezione con via Luzzo fino all'intersezione con la strada sterrata d'accesso al bosco drio le Rive e istituito il divieto di transito verso la strada sterrata d'accesso al bosco drio le Rive. (ES)

