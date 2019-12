La sagra migliore? A Polpet

PONTE NELLE ALPI

La migliore sagra della provincia di Belluno? Quella di Polpet, come è emerso da un sondaggio lanciato sui social. Un primato da festeggiare: così questa sera la Sagra di Polpet celebrerà in grande stile, con una festa apposita: la Best Event Award 2019.

IL SONDAGGIO

A decretare il successo della manifestazione che, pur in forme e modi diversi, a Ponte nelle Alpi è un appuntamento fisso da più di 200 anni, è Vivere Belluno, un gruppo di bellunesi che spopola sui social. Tramite il proprio profilo Instagram alla fine dell'estate ha lanciato un sondaggio fra i circa 6.000 follower e la vittoria della sagra pontalpina è stata schiacciante. La manifestazione di Polpet in questi anni è cresciuta moltissimo e dalla fine del mese di agosto e sino alla sua conclusione, cioè l'8 settembre con la giornata finale che coincide con la festa patronale, inanella una serie interminabile di eventi di ogni tipo e di spazi dedicati.

ULTIMA EDIZIONE

Solo quest'anno sono state due le nuove aree: la zona concerti e la zona ballo, entrambe con capannoni coperti. Oltre a queste, nell'edizione 2019 c'erano altre otto spazi, ciascuno di essi dedicato ad eventi specifici: pesca di beneficenza, parco giochi, luna park, cucina, tendone ristorante, rotonde drink, Cortina 20121 cocktail village, campi da tennis, enoteca. Molti, moltissimi i concerti, fra i quali anche quello dei Modena City Ramblers che per la sagra costituisce un felice ritorno. Famose, a Polpet, anche le cucine; fra le varie proposte anche eventi sportivi di beneficenza. Insomma: tutte le carte in regola per partecipare con buona speranza di successo alla sfida lanciata da Vivere Belluno. E così è stato.

GLI ORGANIZZATORI

«Siamo soddisfatti di questo primato dice Mauro Topinelli, anima del Gruppo 90 che organizza la sagra anche perché insieme al nostro ha messo circa altri 30 eventi. E allora per domani (ndr, questa sera) abbiamo organizzato una serata in cui ringrazieremo lo staff di Vivere Belluno che ha pensato a stilare questa classifica e poi anche i volontari che sono la spina dorsale dell'evento di Polpet». Nel sondaggio ogni evento è stato confrontato con un altro. Di turno in turno, la sagra di Polpet, forte dei numerosissimi appuntamenti e delle ricchissime proposte, ha superato tutti. Aggiudicandosi anche la finale.

LA FESTA

L'appuntamento è alle 19,30 al Palamares. Per due ore l'accesso sarà consentito solo ai volontari. Dalle 21,30 in poi, invece, le porte della tensostruttura della zona sportiva saranno aperte a tutti e lo rimarranno sino alle 2 di notte. Con musica per tutti. E proprio a tutti si rivolge l'annuncio dell'evento e l'invito aperto: «Festeggeremo tutti insieme l'importante risultato ottenuto anche grazie alla tua preziosa partecipazione».

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA