L'INIZIATIVA

BELLUNO Si è guadagnata i riflettori del mondo con le Olimpiadi del 2008. Da lì è partito un cambiamento di rotta. A sostenerlo è padre Bernardo Cervellera, direttore di Asia News, conoscitore dal di dentro della vita in Cina: «La Cina è cresciuta in autostima, ma pure i Paesi occidentali hanno modificato la loro percezione, facendo a gara nello stabilire alleanze, come, primo tra tutti, il Canada». Cervellera ha parlato, sabato - ospite dell'Associazione Liberal presieduta da Rosalba Schenal - della ricerca di stima in Occidente da parte di Xi Jinping. Vaticano compreso, come mostrato dalla recente cronaca a proposito delle nomine dei vescovi: «Sia gli Stati Uniti che la Cina cercano di tirarlo dalla propria parte, ognuno vuol farsi bello è il parere di padre Cervellera - per Xi Jinping un buon rapporto con il pontefice vale come meravigliosa medaglia». Xi, va precisato, è presidente della Repubblica popolare cinese, ma anche segretario del partito comunista cinese, capo della Commissione militare, sovrintendente di Internet. Più altri incarichi minori. Eppure, come ha ricordato il direttore di Asia News, il papà era riformista: «Per questo in Cina speravano che seguisse le sue orme, invece si è mostrato da subito un accentratore, proprio come Mao». Riflettore, poi, sul controllo sociale: «Ora è sempre più forte, ci sono telecamere dovunque con la scusa della sicurezza. In realtà ciò significa che il partito è sempre più debole». Per il salesiano la Cina appare forte. «Invece sta vivendo un momento di fragilità, tanto da giocare sul sogno cinese, come quello di sconfiggere la povertà nel 2021, mentre, anche se il governo ne dichiara solo 20, sono ben 80 milioni le persone che vivono in miseria. E ci sono, d'altra parte, 100 milioni di miliardari». Padre Cervellera, infine, gira lo sguardo verso l'attuale situazione dei fermenti anticinesi ad Hong Kong: «Passeranno magari dieci o venti anni, ma la voglia di libertà non rimarrà limitata all'ex protettorato britannico». Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA