LA RIUNIONE

BELLUNO Un secco no al prolungamento dell'A27 ed una chiara spinta per l'Anello delle Dolomiti. Questo quanto emerso nell'incontro organizzato dal Pd. Il circolo Dem dell'Oltrardo ha convocato il parlamentare Roger De Menech, il presidente della provincia Roberto Padrin, l'ingegner Luigi Panzan, l'ingegner Andrea Costa e Ezio Paganin. Obiettivo: fare chiarezza sulla questione Ferrovia e Anello ferroviario delle Dolomiti. Il verbale firmato dal segretario del circolo Mario Svaluto Moreolo evidenzia che gli interventi hanno riguardato «la riaffermazione dell'attuazione del progetto della Ferrovia e la preoccupazione per le criticità che presenta l'articolazione istituzionale e di Governo della Provincia. Risulta - prosegue il verbale - debole e contraddittoria l'interlocuzione con Regione e Governo per la mediocrità della classe politica ed amministrativa condizionata dalla frammentazione territoriale».

DOCUMENTO DI SINTESI

Alla fine del confronto è stato stilato un documento di sintesi che mette in fila una serie di considerazioni. Ma punta anche sui suggerimenti e sugli inviti. Partiamo da questi. Il circolo Pd Oltrardo «invita tutti i partiti politici attraverso i propri rappresentanti in provincia a dichiarare con chiarezza e coerenza il proprio appoggio alla realizzazione dell'intero Anello delle Dolomiti, suggerisce di non lasciarsi infatuare dalla proposta da più parti avanzata del proseguimento dell'autostrada che non risponde più alle strategie consolidate sovranazionali e priva del sostegno del Veneto e del Bellunese, forse potrà rispondere ad un possibile affare, pur legittimo, di determinati ambienti ma scorretto a fronte della immediatezza della ferrovia».

LE PREMESSE

Ma il Pd punta anche il dito contro la «grave distorsione del metodo in atto sulla decisione del percorso del Treno delle Dolomiti laddove la scelta definitiva spetterà ad un luminare della Regione a causa della rinuncia degli organismi politico amministrativi locali ad esercitare il proprio ruolo». Inoltre il circolo «non condivide l'obbiettivo del consenso politico, quasi sempre adottato dalle amministrazioni ai vari livelli in assenza di una visione complessiva del territorio bellunese».

