LA RIUNIONE

BELLUNO I fondi della discordia. Le risorse destinate ai Comuni di confine infiammano l'assemblea dei sindaci, convocata per ieri pomeriggio al Teatro Giovanni XXIII. Il tesoretto destinato ai territori che confinano con altre regioni è stato al centro della riunione, voluta dal presidente della Provincia Roberto Padrin per avere il via libera dei colleghi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2019 alla sua ripartizione. Il sì è stato dato all'unanimità, ma la questione davvero centrale è stata, appunto, un'altra.

LA MICCIA DA ZOLDO

A dare il la alla discussione il primo cittadino di Val di Zoldo che, pur sapendo di incendiare gli animi dei colleghi nella sua stessa situazione, ha esordito con un innocente «Non vorrei essere polemico», offrendo materiale di discussione per la successiva mezz'ora. Compatti nel votare l'avanzo di amministrazione e i punti all'ordine del giorno della precedente assemblea, quella di Bim Gsp, i sindaci si sono riscoperti divisi sul fronte dei fondi speciali. Nulla di nuovo, certo, piuttosto problemi e amarezze mai superate da parte di chi si sente di fascia b, di seconda, terza categoria. Per tutti la stessa richiesta: una ripartizione equa del gruzzolo, perchè la provincia possa evolversi insieme. Troppe le sacche di disagio per finalizzare i soldi solo a pochi comuni fortunati, in sostanza. La discussione ha preso il via da due voci del riparto dell'avanzo di amministrazione: quella relativa agli 80 mila euro destinati alla terza fascia e ai 50 mila per la seconda, per un totale di 3 milioni.

I POVERI DIAVOLI

«Si dovrebbe pensare ad una evoluzione della gestione di queste risorse ha esordito il sindaco De Pellegrin -, io sono di seconda fascia su tutto e mi trovo in difficoltà, ora, a tacere. Spero davvero si possa aprire una nuova fase e si possano prendere in considerazione scelte diverse, che vadano nella direzione di aiutare i poveri diavoli come me e come i colleghi di Selva, di Borca, di Alano e non solo». La percezione comune è quella di uno sviluppo a due velocità, con i comuni di confine aiutati dalla stampella dei 500 mila euro che arrivano ogni anno, e gli altri lasciati ad arrancare. Su questo punto i sindaci hanno mollato i freni.

CONFINI PER TUTTI

Il primo cittadino di Cibiana, Mattia Gosetti, infervorato ha chiesto all'assemblea, sapendo di parlare per molti, «Io mi trovo in mezzo alla provincia, cos'ho di meno degli altri? Tutto il Bellunese deve essere considerato di confine». Serenella Bogana di Alano ha ammesso le difficoltà del suo Comune a far quadrare i conti, parlando di battaglie quotidiane per mezzo sacchetto di asfalto. «I cittadini di Alano si sentono la periferia della periferia ha detto -, mi chiedono di quale provincia facciamo parte perchè davvero non si capisce. Da tempo si parla di ragionare per area vasta, ma poi tutto resta a parole. Dobbiamo pensare a politiche a vantaggio dell'intera provincia, altrimenti il gap si amplierà».

I FIGLIASTRI

Parla di figliastri il sindaco Mario De Bon, da contrapporre ai figli ovvero i Comuni di confine e porta in campo i grandi obiettivi da perseguire tutti insieme, primo tra tutti la fibra ottica. Paolo Perenzin di Feltre ha tentato di riportare il dibattito sulla strada della normativa, ma la miccia ormai era accesa. «Non si possono avviare ragionamenti senza tenere conto della normativa in atto ha detto alla sala -, c'è una legge che impone a chi rivolgere i fondi». Tuttavia una promessa è stata strappata. Padrin ha ripetuto di avere tutte le intenzioni di avviare un nuovo corso, sul fronte della divisione delle risorse. «Il tema delle risorse da dividere è un impegno che ci siamo assunti e lo sapete - le sue parole -, mi rendono pienamente conto di come ci siano Comuni penalizzati». A discussione esaurita, la ripartizione è stata votata all'unanimità. All'interno, 3 milioni sono riservati alle Unioni Montane, cifra limata rispetto al 2019 quando ammontava a 5 milioni.

