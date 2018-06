CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RISPOSTABELLUNO Belluno non accetta lo sfregio. Alla violenza di chi vuole cancellare un pezzetto di storia la città risponde con la non violenza di una targa. A chi dice io me ne frego rilancia con un noi non ce ne freghiamo. Sabato una piccola folla ha fatto corona, nel buio delle 10 di sera, al telo calato - e poi scoperto, come di tradizione nelle inaugurazioni sul murales di Ericailcane che ricorda la cosiddetta Operazione Baldenich del 16 giugno 1944. L'immagine dipinta sulla vecchia cabina dell'Enel in via Sant'Antonio proprio a...