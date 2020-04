LA RIPRESA

BELLUNO Tornano a rombare i martelli pneumatici, a girare le betoniere e a spianare le ruspe, anche se per il momento sarà ancora una ripartenza in sordina in attesa che il governo sblocchi anche i cantieri per la costruzione di fabbricati. Quelli per interventi urgenti in realtà non erano mai stati chiusi, da ieri anche altri lavori pubblici hanno potuto riprendere così come le operazioni edilizie negli appartamenti, ristrutturazioni e piccole manutenzioni murarie che erano state interrotte. Antonio Olivotto è il referente del settore edile di Confindustria Dolomiti, cui fanno capo 45 imprese per 1200 addetti. «L'ordinanza del governatore Zaia in effetti -spiega- scende un po' più nelle pieghe del decreto del governo precisando le aziende autorizzate a riprendere l'attività, in sostanza quelle con certificato Soa che supera il precedente Ateco più restrittivo». Sicurezza individuale in primo piano comunque: dopo il protocollo siglato in marzo, la categoria ne ha sottoscritto un secondo il 24 aprile che recepisce tutte le norme imposte in fatto di protezione individuale e di distanziamento tra gli operatori. Resta in piedi la partita economica: difficile quantificare le perdite patite in questi mesi di parziale stop per alcune aziende e di totale fermo per altre. «Le scadenze di mutui e prestiti vanno rispettati, rinviare tutto di qualche mese aiuta, ma non risolve -rileva Olivotto- qui parliamo di mancati incassi, anche se la situazione risulta in definitiva meno allarmante di altri comparti». Il settore aveva beneficiato di una boccata di ossigeno in occasione dei lavori di ricostruzione post Vaia, molti ancora in corso o da avviare, poi erano arrivate le opere per i Mondiali di sci a Cortina nel 2021 e in prospettiva ci sono quelli per le Olimpiadi 2026: una specie di piccola cassaforte che potrebbe consentire alle imprese della provincia di superare anche questa difficile prova dello stop da coronavirus.

