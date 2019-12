LA RIPARTIZIONE

BELLUNO Ammontano a oltre 335mila euro i contributi diretti e indiretti erogati dall'amministrazione comunale di Belluno alle associazioni che nel corso dell'anno 2019 hanno svolto attività e organizzato eventi nel capoluogo. Sono poco più di 45mila euro i contributi diretti erogati alle associazioni per le varie attività culturali, sportive, sociali e turistiche organizzate sul territorio comunale nell'anno che si appresta a concludersi; a questi, si aggiungono 15mila euro (5mila euro ciascuno) destinati alla Fondazione Angelini, al Circolo Culturale Bellunese e all'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea Isbrec. Nel pacchetto dei 45 mila euro, ritroviamo per esempio i 3500 euro destinati al 30° Trofeo Città di Belluno, Coppa del mondo di paracadutismo, i 3000 euro per l'organizzazione di Vertigini, 3500 euro per la rassegna Armonie, ma anche importi minori destinati agli istituti scolastici per laboratori teatrali, 380 euro per la Fiab Bimbi in bici, ma anche 500 euro per la rivista Dolomiti, 1400 euro per Dolomiti Emergency, per l'organizzazione di un corso di primo soccorso e via dicendo. Ci sono poi i contributi indiretti, quel sostegno meno visibile, ma ugualmente importante conferito dal Comune: si tratta di uso gratuito di spazi, canoni di affitto ridotti, forniture di servizi, etc. I benefici economici per concessioni e autorizzazioni temporanee ammontano a 12mila euro; ben più significative le cifre legate alle convenzioni pluriennali, 145mila euro, e alla concessione di attrezzature, spazi e servizi, 117mila. Queste cifre vengono considerate come mancate entrate e come tali vengono messe a bilancio. «È stato sicuramente un anno impegnativo dal punto di vista economico-finanziario per il Comune di Belluno, come per tutti gli enti locali - commenta il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro - è stato quindi difficile sostenere le associazioni che si impegnano per il nostro territorio, ma è doveroso e necessario da parte nostra sostenere i loro sforzi e riconoscere così il loro lavoro». «Le attività delle associazioni, per noi, sono fondamentali: il pubblico non può arrivare ovunque, e la forza, l'impegno e lo slancio di queste realtà è importantissimo per innalzare il livello di attrattività del nostro territorio - conclude Massaro - La forza della comunità bellunese risiede proprio nella vivacità del mondo del suo volontariato, che ha reso il 2019 un anno importante dal punto di vista degli eventi e per il quale non possiamo quindi che ringraziare tutti quelli che si sono impegnati per realizzare le centinaia di occasioni che hanno vivacizzato la nostra città».

Federica Fant

