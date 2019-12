La riapertura di via Miari prevista fra una settimana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITA' CITTADINABELLUNO Via Miari riaprirà entro una settimana. È la promessa dell'assessore alle manutenzioni e alla viabilità Biagio Giannone, dopo l'affidamento dei lavori di consolidamento del versante alla ditta Dal Farra Flavio di Madeago. A circa un mese dall'ennesimo evento meteo eccezionale che ha rimesso in moto il piccolo smottamento che insiste sopra la via, l'amministrazione Massaro ha affidato il cantiere di sistemazione e può partire il conto alla rovescia per il ripristino della viabilità. Il cantiere, infatti, durerà...