CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICABELLUNO Botta e risposta. Il regolamento mobilità per i dipendenti dell'Usl 1 Dolomiti continua a dividere. Dopo i dubbi della Cgil, l'unica sigla sindacale a non aver sottoscritto l'accordo con l'azienda sanitaria, ci prova Fsi (Federazione sindacale indipendenti) Usae a far chiarezza. E a difendere il testo del documento sottoscritto una settimana fa. «L'accordo sottoscritto a livello aziendale - afferma Roberto Tosi, segretario regionale Fsi Usae - recepisce le linee di indirizzo aziendali sullo spostamento volontario del...