LA REPLICA

BELLUNO Attenzione a dare del lamentoso ai bellunesi. Il consigliere comunale Franco Roccon difende i cittadini della provincia dall'accusa di essere eccessivamente piagnucoloni e al presidente della Camera di Commercio Belluno Treviso Mario Pozza risponde «Ormai è tardi per parlare e gridare al lupo al lupo». L'intervento del presidente camerale Mario Pozza non è piaciuto a tutti. Parlando di scontrino elettronico e dello stato dell'economia nel Bellunese ha centrato il problema quando ormai l'acqua, però, è alla gola. Secondo il capogruppo di Civiltà Bellunese l'ente poteva stare maggiormente vicino alle imprese quando era ancora possibile salvare il salvabile.

«Mi sembra che certa gente - dice Roccon - intervenga un po' tardi e sia stata zitta e non abbia agito quando, invece, era necessario farlo. Perchè quando era ancora possibile farlo non sono state portate proposte ai tavoli istituzionali e non si è fatta la voce grossa nelle stanze dei bottoni? Si sapeva benissimo che lo scontrino elettronico avrebbe fatto abbassare la serranda a tanti. Il presidente dice adesso che tante botteghe e tante aziende hanno chiuso, lo fa perché la perdita di imprese significa la perdita di entrate per l'ente camerale. Invito Pozza ad una riflessione seria, sull'organizzazione della Camera di Commercio dove i dirigenti vengono pagati fior fiore di soldi».

Alessia Trentin

