LA RASSEGNA

BELLUNO L'hanno definita la prova dell'esistenza dei miracoli. Il programma della 24^ edizione di Oltre le Vette viene presentato così dai suoi organizzatori, come frutto di un miracolo che ha saputo volare sopra gli ostacoli legati al Covid e realizzatosi pur con il cda vacante della Fondazione Teatri Dolomiti. E così, nonostante gli appuntamenti siano di necessità ridotti e nonostante quest'anno non si cerchino il pienone e le file fuori dalle sale, la rassegna 2020 parte con quell'energia e quella positività di chi l'ha scampata ed è rifiorito. Le date sono state annunciate, si parte il 2 ottobre per terminare l'11, il tema pure, quello del ritorno alla montagna inteso non solo come opportunità per tanti giovani ma anche come nuova rilevanza delle terre alte in tempi di turismo condizionato dalle necessità sanitarie. Sono 18 gli appuntamenti e 4 le mostre per quest'anno.

GLI ORGANIZZATORI

«Abbiamo puntato molto sulle esposizioni ha spiegato Flavio Faoro, storico organizzatore della manifestazione supportato anche quest'anno da Valeria Benni e da due new entry, il sociologo Diego Cason e l'esperto di sport in montagna Francesco Vascellari -, le vediamo come la proposta più facilmente gestibile in termini di distanze e di sicurezza, non servirà nemmeno la prenotazione. La prenotazione, appunto, perché per tutti gli altri eventi in calendario sarà necessario registrarsi nella piattaforma EventBrite (il pulsante si trova all'interno del sito www.oltrelevette.it), dove i dati dei partecipanti vengono conservati per i successivi 14 giorni come richiesto dalle normative di contenimento del Covid al fine di poter risalire ai contatti di eventuali persone positive. L'assessore alla cultura Marco Perale mette l'accento sulla lungimiranza della macchina organizzativa. Il Covid ha succhiato tutte le risorse, ci si sarebbe potuti trovare a secco per Oltre le Vette. «Per fortuna c'era stato uno stanziamento già a febbraio ha dichiarato -, perché dall'inizio della pandemia in poi tutte le risorse sono state rivolte al Covid». Ma si guardi ora nei dettagli i primi appuntamenti, almeno, del calendario. Il programma è diviso per settori: ci sono le mostre, le chiacchierate con i personaggi noti, le presentazioni di libri e i film.

IL CALENDARIO

Gli appuntamenti in calendario inizieranno venerdì 2 ottobre alle 17,30 a Palazzo Fulcis con l'apertura ufficiale della manifestazione e l'inaugurazione della mostra dedicata ad Alessandro Seffer. Seguirà alle 21.30 al Teatro Comunale l0incontro con gli alpinisti Santi Padros e Diego Toigo dal titolo Madre Terra, la Pachamama. Sabato verranno inaugurate le mostre di Federico Velluti, alle 11 al Fulcis, di Maurizio De Lotto alle 12 al Comunale e quella alla Fondazione Angelini alle 16. Alle 18, poi, si tornerà in Teatro per la presentazione del libro di Carlo Petrini TerraFutura, dialogo con Papa Francesco sull'ecologia integrale; l'autore ne discuterà con gli studenti e i giovani produttori agroalimentari bellunesi. Domenica dalle 17 è prevista la visita al Museo etnografico di Seravella, lungo il tema Vita di malga, tra passato, presente e futuro. Questo è un appuntamento significativo in questo calendario 2020, perchè segna l'apertura della rassegna oltre i confini del capoluogo. «Iniziamo quest'anno e vorremmo farlo sempre di più in futuro», ha spiegato la coordinatrice della kermesse, Valeria Benni.

Alessia Trentin

